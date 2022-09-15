Через повномасштабне вторгнення Росії з України виїхала велика кількість населення, зокрема до ЄС. Втім, близько 5 млн українців вже повернулись із Євросоюзу додому. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн.

«Понад вісім мільйонів українців з початку війни прибули до країн Європейського Союзу. Але є і хороші новини з обох сторін. Багато-багато українців уже повернулися. Тож близько п’яти мільйонів уже повернулися до України», – повідомила вона.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС хоче дати українцям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки.

«Але ми також знаємо, що вони знову хочуть повернутися додому, будувати Україну і перетворити її на процвітаючу державу», – сказала вона.