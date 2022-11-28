Міноборони США розглядає пропозицію американської компанії Boeing про виготовлення для України невеликих високоточних бомб, що можуть вражати на відстані 150 км. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

Зазначається, що Boeing хоче постачати Україні дешеві високоточні снаряди, що дозволить завдавати ударів по глибокому тилу російської армії на відстані до 150 км. Таку пропозицію американська компанія надіслала Пентагону на тлі скорочення військових запасів на Заході.

Запропонована Boeing система отримала назву «Бомба малого діаметру наземного базування» (GLSDB). Система поєднує в собі бомбу малого діаметру GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26. Її можуть передати Україні вже навесні 2023 року. GLSDB виготовляють компанії SAAB AB і Boeing. Система перебуває в розробці з 2019 року.

GLSDB керується за допомогою GPS, може долати деякі електронні перешкоди та використовуватися за будь-яких погодних умов. Систему можна використовувати проби броньованої техніки. Вартість одного такого снаряда складає близько 40 тисяч доларів.

Компанія Boeing – одна з найбільших світових аерокосмічних та оборонних корпорацій зі штаб-квартирою в Чикаґо. Компанія є найбільшим у світі виробником літаків за кількістю замовлень, поставок та доходами.