Петро Очеретяний під час судового розгляду свою винуватість в злочині не визнавав

Печерський районний суд Києва засудив до 7 років ув’язнення боксера Петра Очеретяного – у 2019 році під час конфлікту вдарив в голову працівника Управління державної охорони. Удар виявився смертельним.

Київська міська прокуратура в четвер, 19 серпня, повідомляє, що вирок суд виніс ще напередодні, 18 серпня. Під час судового розгляду обвинувачений свою винуватість в злочині не визнавав.

Прокуратура попросила суд призначити обвинуваченому покарання у виді 9 років позбавлення волі. Суд визнав боксера винним за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження та присудив йому 7 років за ґратами. Після вивчення тексту вироку, буде вирішено питання щодо його оскарження.

Подія сталася вночі 2 січня 2019 року на Саперному полі у Печерському районі Києва. Боксер Петро Очеретяний, вигулюючи собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який їхав позаду нього. Між ним, водієм та пасажирами авто виник конфлікт з приводу того, що їх автомобіль, ледь не збив його собаку.

Під час сварки Очеретяний вдарив одного із пасажирів в голову. Удар був смертельний – потерпілий помер на місці. Згодом виявилося, що загиблим виявився працівник Управління державної охорони Василь Хмелюк.

Боксер після інциденту зник з місця події, однак разом з адвокатом згодом сам прийшов до поліцейських. Його брали під варту двічі. Вдруге його арештували 24 січня, однак згодом суд його виступив під нічний домашній арешт.

Що відомо про Петра Очеретяного

Народився 27 серпня 1982 року у Києві. Виступав у першій важкій вазі (до 90,7 кг), перший бій провів 20 березня 2005 року у Києві. Загалом на професійному ринзі Петро Очеретяний провів 10 поєдинків, дев’ять з яких виграв (шість нокаутом). Єдиної поразки зазнав у 2006 році в польському місті Остроленка, коли поступився Гжегожу Сошинському рішенням суддів.

Закінчив кар’єру в 2009 році, коли на День Незалежності 24 серпня на Центральній площі Узина Київської області переміг білоруського боксера Дмитра Адамовича.