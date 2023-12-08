Комітет із питань оборони парламенту Болгарії підтримав передачу Україні переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) та зенітних ракет різних типів для посилення ППО. Про це 8 грудня повідомляє «Мілітарний».

Йдеться про застарілі та надлишкові засоби протиповітряної оборони – ПЗРК і зенітні ракети різного типу. У Бoлгарії стверджують, що Україна має можливість повернути у стрій несправні ракети.

«На відміну від Бoлгарії, Україна заявила, що має можливість прийняти на озброєння такі дефектні боєприпаси та поставити їх на службу в українську армію», – заявила болгарська сторона.

Пропозиція передачі засобів ППО є частиною проекту рішення про надання додаткової військової допомоги Україні, яку в четвер представили партії урядової коаліції Болгарії. У ньому йдеться про визначення Болгарією надлишкової кількості озброєння і техніки, необхідної для укомплектування формувань воєнного часу, і підготовку пропозиції про надання цього озброєння й техніки Україні.

Також мають відбутися переговори з урядами країн-членів НАТО щодо розгортання зенітних та протикорабельних ракетних комплексів Північноатлантичного альянсу для посилення обороноздатності Болгарії. Окрім того, пропонується долучення Болгарії до коаліції країн з підготовки українських льотчиків на винищувачах F-16 і дозволити проводити тренування до 160 українських військових на рік на ротаційній основі.