Росен Желязков підтвердив, що Болгарія приєднається до рішень ЄС щодо відмови від російського газу

Болгарія розірве контракт на транзит російського газу у 2026 році та повністю виведе його з ринку до 2028 року. Про це повідомив у середу, 24 вересня, прем’єр-міністр країни Розен Желязков під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Желязков підтвердив, що Болгарія приєднається до рішень ЄС щодо призупинення дії контрактів на використання російського природного газу у 2026 році.

«До 2026 року контракти мають бути розірвані, а в довгостроковій перспективі – до 2028 року – газ повністю виключать з болгарського енергетичного ринку», – заявив він.

За словами прем’єра, станом на вересень 2025 року країна повністю забезпечує власні потреби у газі за рахунок імпорту через термінали у Греції та Туреччині. Крім цього, Болгарія підписала угоди зі США на постачання газу за вигідними умовами, що дозволяє гарантувати покриття внутрішнього попиту восени та взимку.

Нагадаємо, ЄС зобов’язався припинити імпорт російських викопних енергоносіїв до 2027 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

З початку повномасштабного вторгнення і до березня 2025 року Євросоюз імпортував значні обсяги російського скрапленого газу на загальну суму 32,7 млрд євро. Хоч імпорт значно скоротився після початку російсько-української війни, у 2023 році він все ще становив майже п’яту частину від усіх поставок ЗПГ до Євросоюзу.