Форум відвідало понад 14 тис. гостей

3-5 жовтня у Львові відбувся 32 BookForum. Цього року вперше з 2021 року його організували у повному обсязі. Форум у Львівському палаці мистецтв відвідало понад 14 тис. гостей. Про підсумки масштабного заходу розповіли організатори.

Під час BookForum відбулося понад 300 подій літературного фестивалю, до яких залучили 20 тис. відвідувачів на 23 локаціях у середмісті Львова, а ще понад 17 тис. приєдналися онлайн з різних куточків світу. За три дні вдалося зібрати 253,2 тис. гривень, які перекажуть благодійному фонду «Повернись живим».

За інформацією організаторів, у книжковому ярмарку взяло участь 121 видавництво, 4 книгарні, 4 журнали, а також друкарня, поліграфія, настільні ігри, літературні спільноти Львова.

Деякі видавництва назвали рейтинги вподобань і купівлі своїх видань. Найбільше покупців зацікавили такі книжки:

Клуб сімейного дозвілля («Рік Шершня» Василя Шкляра, «Харизмат. Pro domo sua Кн.1» Люко Дашвар, «Відьмак. Роздоріжжя круків» Анджея Сапковські).

Свічадо («На небі зірка», »Володимир Івасюк», «Зірка над Вифлеємом»).

Ще одну сторінку («Хочу» Джилліан Андерсон, «Наші дружини на дні морському» Джулія Армфілд, «Діва, матір і третя» Юлія Нагорнюк).

Фабула («Лабіринти» Франк Тільє, «Дерева» Персіваль Еверетт, «Незавершений рукопис» Франк Тільє).

Жорж («Rouge» Мона Авад, «Атлас хмар» Девід Мітчелл, «Дім з міцним кістяком» Т. Кінгфішер).

4Mamas («Як працюють мої емоції», «12 важливих історій. Що таке життєві цінності», «12 дитячих викликів. Як долати життєві труднощі»).

Stretovych («Пані Арета і цвинтар молодиці» Наталії Кобко, «25 найкращих оповідань», «Пʼята Фігура» Робертсона Девіса).

Книголав («Він повертається в неділю» Ірена Карпа, ⁠«Вибір» Едіт Егер, «Дипломатична кухня» Дмитро Кулеба).

Книжковий лев (Книги Вірджинії Вульф від Komubook, література видавництв Бімба та Гаркуша).

Видавництво 21 («Я, Жанна Ебютерн» Олівія Елькаїм, «Не народженні для війни» Артем Чапай, «Воєнні спогади» Кароліна Лянцкоронська).

Чорні вівці Adult («Фізика смутку» Ґеорґі Ґосподінов, «Місто Сонних книжок» Вальтер Мерс, «Контрабандист історій» Ґеорґі Ґосподінов).

Чорні вівці («Шалене літо Єнотів-бешкетників. Подорож до Баштанової долини», «Різдвяний настрій Єнотиків-бешкетників або як Морсик дива шукав», «Дідусь, Фабіо та Прошуто» Юлії Олефір).

Урбіно («Мій прапор запісяв котик» Лєни Лягушонкової, «Нортенгерське абатство» Джейн Остін , «Третій Харків» Юрій Шевельов).

Білка («Шептуха» Тамара Горіха Зерня, «Доця» Тамара Горіха Зерня, «Пташники» Дмитро Калинчук).

Віхола («Проти культурної амнезії. Есеї про національну памʼять та ідентичність» Віра Агеєва, «Слово про будинок «Слово» Володимир Куліш, «Відьма в народних yявленнях українців» Володимир Галайчук).

Першою книгою, яку презентували на 32 BookForum стала збірка новел ветеранів та ветеранок Voice of Defenders («Голоси Захисників»). На форумі збирали книжки для військових (250 книг) та для дітей, які постраждали від війни (164 книги). Понад 500 кг російськомовної літератури зібрали для ініціативи «Сільпо» «Книжковий Русайклінг».