Компанія платила мільйонні виплати керівництву компанії й водночас брала державну допомогу через пандемію Covid-19

Міжнародна компанія з бронювання житла Booking поверне державну допомогу у розмірі 110 млн доларів США, яку вона отримала через пандемію Covid-19. Як повідомляє Deutsche Welle, на такий крок компанія пішла через критику розмірів винагороди, виплаченої керівництву компанії.

Зокрема, у Нідерландах розкритикували те, що генеральний директор Booking Глен Фогель минулого року отримав 7,1 млн доларів, а фінансовий директор Девід Гулден – 24 млн доларів. Booking з заявлених 110 млн доларів поверне 78 млн доларів Нідерландам, де знаходиться найбільша філія компанії.

У самому Booking заявили, що такі розміри винагороди для топ-менеджерів є поширеними в галузі подорожей та значною мірою повʼязані з майбутнім розвитком бізнесу. Зазначається, що минулого року через пандемію та масові скасування подорожей операційний збиток компанії становив 12,5 млрд доларів.

У квітні 2020 року угорський антимонопольний регулятор оштрафував Booking на 2,5 млрд форинтів (6,9 млн євро) за нечесну ділову практику, зокрема оманливу рекламу та психологічний тиск на споживачів. Перед цим Booking оштрафували у Чехії на 8,3 млн крон (майже 10 млн грн) за укладення заборонених угод.