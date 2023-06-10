Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку з посади депутата Палати громад парламенту країни на тлі скандалу, пов’язаного з вечірками на Даунінг-стріт під час встановлених його ж урядом жорстких антиковідних обмежень, пише BBC.

Рішення скласти депутатський мандат британський екс-прем’єр ухвалив одразу після отримання звіту Комітету з питань привілеїв Палати громад, що мав встановити, чи свідомо Джонсон вводив депутатів в оману, даючи раніше свідчення про вечірки на Даунінг-стріт у справі, відомій як Partygate.

У розлогій заяві Джонсон піддав жорсткій критиці роботу комітету і наголосив, що залишає парламент із власної волі, бо він «здивований і вражений» упередженим характером розслідування. За його словами, він отримав від комітету лист, в якому «на мій превеликий подив чітко вказано, що вони мають намір використати провадження проти мене, щоб вигнати мене з парламенту». «Їхня мета від самого початку полягала в тому, щоб звинуватити мене незалежно від фактів», – сказав Джонсон і назвав розслідування проти себе «полюванням на відьом».

Колишній прем’єр також згадав нинішнього очільника британського уряду Ріші Сунака й керівництво його рідної Консервативної партії, закликавши їх «терміново відновити своє відчуття імпульсу та віру в те, що ця країна може зробити».

Відставка Джонсона означає оголошення дострокових виборів у його окрузі Аксбридж і Південний Райсліп на заході Лондона.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії був серед десятків людей, яких торік оштрафували у зв’язку зі скандалом навколо проведення урядових вечірок у порушення вимог карантину в 2020 та 2021 роках, коли у Великій Британії діяли жорсткі обмеження. Він подав у відставку з посади прем’єр-міністра в липні 2022 року після низки скандалів, що налаштували проти нього багатьох членів парламенту з правлячої Консервативної партії, до якої він належить.