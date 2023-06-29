Прокурори у суді довели, що житель Донеччини у 2015 році приєднався до «ДНР»

Шевченківський районний суд Києва засудив жителя Донеччини, що був бойовиком «ДНР», до восьми років позбавлення волі. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зловмиснику інкримінували участь у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України).

Прокурори у суді довели, що житель Донеччини у 2015 році приєднався до «ДНР» і входив до складу роти спеціального призначення розвідувального управління республіканської гвардії та до 2018 року брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході.

Згодом він повернувся в Україну і намагався влаштуватися до одного з підрозділів бригади спеціального призначення «Азов». Тут зловмисник сподівався приховати своє минуле і таким чином уникнути правосуддя. Але військовослужбовці «Азову» своєчасно викрили і затримали його під час проходження відбору.