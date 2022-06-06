Бригада львівської тероборони допомогла евакуювати мешканців Бахмута
Відео успішної евакуації львівська бригада опублікувала у Facebook
Бійці 103-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ з Львівщини допомогли евакуювати кілька десятків мешканців Бахмута, що на Донеччині, про це повідомила прес-служба бригади у понеділок, 6 червня.
Впродовж вихідних 4-5 червня, військовослужбовці львівської ТрО допомагали владі міста Бахмут вивозити транспорт та техніку з держпідприємства «Артемсіль», яке зупинилося через постійні обстріли росіян. Однак командування бригади запропонувало окрім транспорту та техніки вивезти також й мешканців міста, які залишилися біля лінії фронту.
«Ми отримали завдання евакуювати сам транспорт підприємства, яке зараз не працює. Однак, щоб він не йшов пустим, ми вирішили евакуювати найцінніше, що є на війні – людей»,– зазначив полковник Валерій Курко, командир 103-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.
На відео, яке опублікувала бригада, видно як з розбомбленого підприємства вивозять вантажівки та автобуси, а також як у них садять людей для евакуації. Серед евакуйованих є люди на інвалідних візках, пенсіонери, жінки та діти.
Загалом було львівські бійці евакуювали понад 30 цивільних мешканців, які вже прибули до Дніпропетровської області.
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