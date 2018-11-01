Британець Марк Етерінгтон вступив на посаду заступника голови місії ОБСЄ в Україні

Він змінив на цій посаді Александра Хуга

СуспільствоАндрій Стець, 1 листопада1070

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Британець Марк Етерінгтон вступив на посаду заступника голови місії ОБСЄ в Україні
фото ОБСЄ
Марк Етерінгтон

Британець Марк Етерінгтон змінив Александра Хуга на посаді заступника голови спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ). Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ в Тwitter.

«Марк Етерінгтон повертається в СММ ОБСЄ на посаді заступника глави місії, приносячи свій багаторічний досвід і професіоналізм на благо місії і України», - йдеться в повідомленні.

Навесні 2014 року Етерінгтон разом з Хугом були призначені заступниками голови місії, але пізніше Етерінгтон покинув цей пост.

Зазначимо, що місія ОБСЄ розпочала роботу в Україні в березні 2014 року - спочатку в Криму, куди в підсумку окупанти перестали пропускати спостерігачів, а потім і на Донбасі. Главою місії є Ертурул Апакан.

Александр Хуг пішов у відставку 31 жовтня перед тим опинившись в епіцентрі гучного скандалу. 25 жовтня Foreign Policy опублікувало інтерв'ю з Хугом, в якому той розповів, що моніторингова місія бачить, як колони техніки їдуть з РФ на Донбас, проте припускає, що люди в російській формі в ОРДЛО можуть і не бути росіянами. Така фраза викликала хвилю обурення серед українських політиків. Сам Хуг назвав поширену інформацію «непорозумінням».

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