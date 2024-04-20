Уламки збитого Ту-22М3, який впав в Ставропольському краї Росії

Збиття російського військового літака Ту-22М3, що сталося 19 квітня, є першим випадком, коли українська система протиповітряної оборони збила стратегічний бомбардувальник окупаційних військ. Про це в соцмережі Х 20 квітня повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як повідомили у відомстві, інформація про застосування ракети С-200 для збиття російського бомбардувальника є майже напевно правдивими, а це чергова успішна українська атака по військово-повітряним силам Росії.

Розвідники зазначили, що аналогічна система, ймовірно, була використана і для збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 23 лютого цього року.

«Це перший випадок збиття стратегічного бомбардувальника системами протиповітряної оборони України. Цілком ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що за підрахунками Генерального штабу ЗСУ, станом на 20 квітня росіяни втратили у війні з Україною вже 348 літаків.

Як інформував ZAXID.NET. Ту-22М3, який у ніч проти 19 квітня атакував Україну, збили на відстані близько 300 км від українського кордону за допомогою ЗРК С-200. Збитий ворожий літак впав у Ставропольському краї Росії. Згодом цю інформацію підтвердили у ГУР.

У Повітряних силах заявили, що знищення бомбардувальника було вендетою за атаки на українські міста.

«Це вперше, коли наші Повітряні сили спільно з нашими партнерами з ГУР, з іншими силами оборони змогли збити літак Ту-22М3 стратегічної авіації. І вперше збили ще і дві ракети Х-22, які випустив цей літак. Звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу «Кинджал», вперше збили «Циркон». Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95», – сказав спікер Ілля Євлаш в ефірі «Радіо Свобода».