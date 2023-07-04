Окупанти використовують значно більше мін, аніж потрібно

Російські окупанти намагаються сповільнити український контрнаступ та вдосконалили тактику, яка спрямована на створення перепон ЗСУ. Для того, щоб сповільнити Сили оборони на південних напрямках, Росія застосовує щільне мінування протитанковими мінами, повідомили у прес-службі Міноборони Великої Британії у вівторок, 4 липня.

Росіяни застосовують більшу кількість мін, аніж це потрібно за військовими доктринами. Інтенсивною щільністю замінування росіяни не тільки намагаються сповільнити контрнаступ, оскільки території потрібно розміновувати, але і завдати якомога більше втрат українській техніці.

«Останніми тижнями Росія визначила пріоритети та вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення українських контрнаступальних операцій за підтримки бронетехніки на півдні країни. У деяких районах щільність мінних полів вказує на те, що вона, ймовірно, використала набагато більше мін, ніж передбачено її військовою доктриною», – повідомили у прес-службі британського Міноборони.

Сповільнюючи українські сили, Росія намагається бити по них ударними дронами, військовою авіацією та артилерією. У міністерстві Британії зазначили, що, попри частковий успіх такої тактики на початку контрнаступу, окупанти зіткнулися з ще більшим дефіцитом боєприпасів та потерпають від ключових слабкостей.