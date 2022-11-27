Росіяни намагаються здійснити оперативний прорив в районі Вугледара та Павлівки, щоб розпочати великий наступ на півночі Донеччини. Про це повідомляєрозвідка міноборони Великої Британії.

Британська розвідка звертає увагу, що район Павлівки та Вугледару в південно-центральній частині Донецької області став ареною інтенсивних бойових дій протягом останніх двох тижнів, хоча мало території перейшло з рук в руки.

Україна та Росія зосередили поблизу цих населених пунктів значні сили, причому російська піхота зазнала великих втрат. Поблизу Вугледара та Павлівки продовжуються запеклі бої, частково тому, що Росія вважає, що вони можуть стати стартовою точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області. Проте РФ навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо якісних сил для здійснення оперативного прориву.

Нагадаємо, що на думку ISW, найближчим часом зросте загальний темп воєнних операцій, це може статися протягом наступних кількох тижнів. Українські та російські повідомлення з критично важливих ділянок фронту на сході та півдні України, включаючи Сватове, Бахмут та Вугледар, вказують на те, що операції з обох сторін наразі ускладнені сильним болотом внаслідок дощів.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська перегруповуються з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.