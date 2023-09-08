Літаки Королівських військово-повітряних сил Великої Британії захищають вантажні судна, які перевозять зерно з України від атак росіян, пише у п’ятницю, 8 вересня, The Telegraph.

Як йдеться в публікації, протягом останніх тижнів британські літаки здійснюють патрулювання над Чорним морем, щоб утримати росіян від нанесення ударів по цивільних суднах. У матеріалі наголошується, що зерно з Чорноморського регіону вважається життєво важливим для запобігання голоду в країнах з низьким рівнем доходу.

«Ми будемо використовувати нашу розвідку, спостереження для моніторингу російської діяльності в Чорному морі… В рамках цих операцій зі спостереження літаки Королівських військово-повітряних сил здійснюють польоти над цим районом, щоб утримати Росію від здійснення незаконних ударів по цивільних суднах, що перевозять зерно», – заявили на Даунінг-стріт.

Це стало відомо, коли уряд оголосив, що Сполучене Королівство прийматиме міжнародний саміт з продовольчої безпеки в листопаді «для вирішення причин відсутності продовольчої безпеки та недоїдання». Міністерство оборони Великої Британії активізувало свою діяльність у цій сфері після того, як Росія в липні почала атакувати зернову інфраструктуру Одещини, вийшовши перед цим із зернової угоди, в рамках якої Україна могла експортувати зерно з трьох портів на Одещині.

Нагадаємо, в серпні Україна оголосила про тимчасові коридори для суден, які бажають вивезти зерно. Через коридори пропускають лише ті судна, власники яких розуміють можливі ризики.