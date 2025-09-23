У вівторок, 23 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Розгляд справи триває. У Львові відбулось чергове засідання суду щодо вбивства Ірини Фаріон, заслухали перших свідків. Правила для всіх однакові. Ще два незаконні МАФи демонтували на площі Галицькій. Благоустрій і мистецький твір. У Львові на місці вбивства Ірини Фаріон розпочали облаштовувати простір. Ще одне місце пам’яті захисників. У Львові на Голосківському кладовищі облаштують меморіал. Хочуть бути самостійними і приймати власні рішення. На вул. Пасічній облаштовують будинок підтриманого проживання для людей з інвалідністю.

