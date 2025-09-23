У суді заслухали перших свідків у справі вбивства Ірини Фаріон
Новини Львова від ZAXID.NET за 23 вересня
0 0
У вівторок, 23 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Розгляд справи триває. У Львові відбулось чергове засідання суду щодо вбивства Ірини Фаріон, заслухали перших свідків.
- Правила для всіх однакові. Ще два незаконні МАФи демонтували на площі Галицькій.
- Благоустрій і мистецький твір. У Львові на місці вбивства Ірини Фаріон розпочали облаштовувати простір.
- Ще одне місце пам’яті захисників. У Львові на Голосківському кладовищі облаштують меморіал.
- Хочуть бути самостійними і приймати власні рішення. На вул. Пасічній облаштовують будинок підтриманого проживання для людей з інвалідністю.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter