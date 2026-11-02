Підозрювану раніше вже судили за аналогічний злочин

Бухгалтерка музею в Почаєві під час нарахування зарплат працівникам проводила махінації з рахунками. Посадовиця розтратила понад 200 тис. грн бюджету закладу. Про це повідомили в поліції Тернопільської області у понеділок, 2 листопада.

У коментарі ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета уточнив, що на порушенні викрили бухгалтерку Почаївського історико-художнього музею. Посадовиця мала доступ до системи дистанційного обслуговування банку, через який працівникам нараховували зарплату. Бухгалтерка впродовж 4 років заходила в систему та підробляла дані.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що з 200 тис. грн понад 70 тис. жінка перевела на свій банківський рахунок. Ще 130 тис. грн вона розподілила між 11 працівниками музею.

Поліцейські оголосили посадовиці підозру за ч. 1 та 4 ст. 191 КК (розтрата та привласнення чужого майна) та за ч. 1 ст. 362 КК (несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах). Бухгалтерці загрожує до 8 років позбавлення волі. Підозрювану раніше вже судили за аналогічний злочин під час роботи в місцевій бібліотеці.

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