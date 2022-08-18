300 га землі були в користуванні Національної академії аграрних наук

Правоохоронці повідомили про підозру державній реєстраторці у передачі 300 га державної землі у власність сільради у Чернівецькій області. За версією слідства, посадовиця зареєструвала землю, яка перебувала у користуванні Національної академії аграрних наук у власність однієї із сільських рад. Це спричинило державі збитків на 28 млн грн.

Як у четвер, 18 серпня, повідомляє прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, з вини реєстраторки на Буковині з державної власності вибуло 300 га землі Національної академії аграрних наук України вартістю майже 28 млн грн.

«Реєстраторка провела державну реєстрацію переходу права власності від ГУ Держгеокадастру в Чернівецькій області до однієї з сільських рад області на 4 земельні ділянки площею понад 300 га, які перебували в постійному користуванні Національної академії аграрних наук України. Державі завдано шкоду на майже 28 млн грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Посадовиці вже повідомили про підозру у зловживанні своїми повноваженнями та незаконній реєстрації права власності на землю (ч. 3 ст. 365-2 КК України). За скоєне реєстраторці загрожу до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати певні посади на строк до трьох років.