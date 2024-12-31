Серед контрабанди були косметичні засоби, брендові сумки та одяг

У пункті пропуску «Дяківці» на кордоні з Румунією митники виявили у мікроавтобусі партію брендових речей загальною вартістю 1,7 млн грн. Товари намагалися непомітно ввезти пенсіонер із невісткою. Про це повідомив 31 грудня Чернівецький прикордонний загін.

«Вчора громадянин України зі своєю невісткою повертався додому з Румунії на власному мікроавтобусі. Для перетину кордону обрали смугу “зелений коридор”, сказавши, що нічого з собою не везуть. Під час огляду авто прикордонники спільно з митниками виявили в багажнику понад тисячу косметичних засобів, брендові сумки та одяг», – йдеться у повідомленні.

Митники вилучили товари вартістю у понад 1,7 млн грн, а також склали на порушників відповідний протокол.