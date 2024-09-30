Інцидент стався на зупинці громадського транспорту

На Буковині Садгірський районний суд оштрафував працівника ТЦК за побиття чоловіка під час вручення повістки на 850 грн. Інцидент стався на зупинці громадського транспорту. Між чоловіками спочатку виникла суперечка, а потім військовослужбовець вдарив опонента в голову. У суді працівник ТЦК визнав свою вину і розкаявся.

Конфлікт між головним сержант-командиром відділення військової частини та буковинцем стався близько 12:30 11 серпня 2024 року. Військовий перебував на зупинці громадського транспорту та почав сперечатися з потерпілим. Після цього він один раз вдарив долонею руки в потилицю чоловіка, йдеться у вироку Садгірського районного суду від 19 вересня.

«Своїми діями військовий завдав потерпілому фізичного болю без спричинення тілесних ушкоджень. Таким чином, обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, а саме побої і мордування», – зазначено у вироку суду.

Обвинувачений Володимир Л. в суді свою вину визнав повністю й пояснив, що побачив на автобусній зупинці чоловіка і хотів вручити йому повістку, однак той відмовився. Після цього між ними виник словесний конфлікт, обвинувачений не стримався та один раз вдарив його по шиї. Військовий зазначив, що у вчиненому щиро кається.

Суддя Садгірського районного суду Світлана Мілінчук при винесенні вироку врахувала те, що працівник ТЦК раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, за місцем служби зарекомендував себе з позитивної сторони, як старанний, позитивний, дисциплінований військовослужбовець.

Суд визнав Володимира Л. винуватим у вчиненні кримінального проступку і призначив покарання йому у виді штрафу у розмірі 850 гривень.