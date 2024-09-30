Буковинський суд оштрафував працівника ТЦК за побиття чоловіка під час вручення повістки
У суді військовослужбовець визнав свою вину і розкаявся
На Буковині Садгірський районний суд оштрафував працівника ТЦК за побиття чоловіка під час вручення повістки на 850 грн. Інцидент стався на зупинці громадського транспорту. Між чоловіками спочатку виникла суперечка, а потім військовослужбовець вдарив опонента в голову. У суді працівник ТЦК визнав свою вину і розкаявся.
Конфлікт між головним сержант-командиром відділення військової частини та буковинцем стався близько 12:30 11 серпня 2024 року. Військовий перебував на зупинці громадського транспорту та почав сперечатися з потерпілим. Після цього він один раз вдарив долонею руки в потилицю чоловіка, йдеться у вироку Садгірського районного суду від 19 вересня.
«Своїми діями військовий завдав потерпілому фізичного болю без спричинення тілесних ушкоджень. Таким чином, обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, а саме побої і мордування», – зазначено у вироку суду.
Обвинувачений Володимир Л. в суді свою вину визнав повністю й пояснив, що побачив на автобусній зупинці чоловіка і хотів вручити йому повістку, однак той відмовився. Після цього між ними виник словесний конфлікт, обвинувачений не стримався та один раз вдарив його по шиї. Військовий зазначив, що у вчиненому щиро кається.
Суддя Садгірського районного суду Світлана Мілінчук при винесенні вироку врахувала те, що працівник ТЦК раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, за місцем служби зарекомендував себе з позитивної сторони, як старанний, позитивний, дисциплінований військовослужбовець.
Суд визнав Володимира Л. винуватим у вчиненні кримінального проступку і призначив покарання йому у виді штрафу у розмірі 850 гривень.