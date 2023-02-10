Зранку 10 лютого під час масованої ракетної атаки росіян на Україну в Хмельницькому пролунав вибух. За 20 хвилин після цього керівник області Сергій Гамалій повідомив, що у частині міста зникло електропостачання. Також знеструмлені три громади області. За попередньою інформацією, є влучання у об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.

Як повідомляли в соцмережах, вибух у Хмельницькому пролунав близько 10:40 у п'ятницю, 10 лютого. В цей час у області тривала повітряна тривога, оголошена о 08:30. Мер міста Олександр Симчишин попередив, що можливі перебої з електропостачанням.

Згодом інформацію прокоментував голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій. «За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили одну крилату ракету та один «шахід». Але, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади. Пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються», – зазначив Сергій Гамалій.

У «Хмельницькобленерго» додають, що знеструмлена не лише частина обласного центру, а також Хмельницька, Красилівська та Старокостянтинівська громади.

Нагадаємо, що вночі 10 лютого росіяни завдали удару іранськими безпілотниками Shahed-136 по об'єкту критичної інфраструктури Шепетівського району. Постраждалих внаслідок інциденту немає. На об'єкті виникла пожежа, але до ранку її вже загасили.

Щодо обох інцидентів слідство розпочало кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).