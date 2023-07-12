У результаті ДТП частина траси закрита для руху

У середу, 12 липня, на трасі Київ-Чоп поблизу Миколаєва на Львівщині зіткнулися дві вантажівки. У результаті одна з вантажівок отримала сильні пошкодження, на трасу висипалися бляшанки з пивом та квасом. Рух трасою частково перекрили, утворився великий затор.

«На автодорозі Київ-Чоп поблизу населеного пункту Бродки трапилася ДТП з потерпілими. Патрульні регулюють рух зустрічною смугою», – повідомила патрульна поліція Львівщини.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування поїздки.

Як видно з оприлюднених поліцією фото, у результаті ДТП в одної фури відірвалася кабіна та пошкодився кузов, на трасу висипався товар – алюмінієві бляшанки з квасом та пивом. Попередньо відомо, що постраждав один з водіїв.