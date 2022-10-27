Водій фури дозволив місцевим мешканцям набирати олію, яка лиється з пошкодженого резервуару, безкоштовно

У четвер, 27 жовтня, на трасі Київ-Чоп у селищі Верхнє Синьовидне на Львівщині через пошкоджені резервуари вантажівки на дорогу вилилося кілька тонн олії. Водій дозволив місцевим мешканцям набирати олію, яка лилася з бочок, у відра та пляшки безкоштовно.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що інцидент на трасі Київ-Чоп трапився близько 16:00. У вантажівці, яка перевозила понад 20 тонн олії, тріснув резервуар і олія полилася на проїжджу частину дороги. 26-річний водій, що віз олію, їхав з Тернопільщини на Закарпаття. На нього оформили протокол за забруднення проїжджої частини (ст 139 КУпАП).

Патрульні викликали на місце події дорожні служби для прибирання проїжджої частини. Згодом фуру відігнали на узбіччя. На місце події зійшлися місцеві мешканці, яким водій дозволив набирати олію у пляшки та відра безкоштовно.