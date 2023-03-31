33-річний Віталій Мерінов служив у війську з початку повномасштабної війни

Внаслідок важкого поранення, отриманого у бою, у госпіталі помер чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов з Івано-Франківська. Відомий спортсмен пішов у військо у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вже мав травми, але знову повертався на передову. У Віталія залишилася дружина і дворічна донька.

Про загибель військового у п’ятницю, 31 березня, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, Віталій Меріонов помер уночі в госпіталі внаслідок отриманих важких поранень.

«Чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу Віталій Мерінов пішов на війну у перший день повномасштабного вторгнення. Під час одного з боїв Віталій отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт та боронив Україну до останнього подиху», – зазначив Руслан Марцінків.

Також він нагадав, що Віталій Мерінов був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради і депутатом міської ради минулого скликання. Віталію Мерінову було 32 роки.