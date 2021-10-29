У п’ятницю, 29 жовтня, у світі відзначають День боротьби з інсультом. Смертність від цієї гіпертонічної хвороби, попри пандемію коронавірусу, все ж залишається однією з найпоширеніших. Окрім того, Covid-19 також може призводити до порушення кровообігу, внаслідок чого виникає пошкодження частини головного мозку.

У Львові ургентних пацієнтів з інсультом приймають лише у лікарні швидкої допомоги, тож навантаження чимале. Зараз там близько 130 пацієнтів. Медики кажуть, що вікові межі інсульту значно розширилися, він частіше вражає молодих.

Приймати пацієнтів з інсультом готова і 8-а міська лікарня. Там вже є необхідне обладнання. Тоді ургентних хворих з інсультом, до прикладу, з Сихова, не треба буде везти через усе місто в лікарню швидкої допомоги. Тоді, коли кожна хвилина – на вагу золота. Та допоки триває боротьба з пандемією коронавірусу, це неможливо, адже 8-а міська лікарня є ковідною.

Львівська клінічна лікарня швидкої допомоги – єдиний медзаклад у місті, де приймають ургентних хворих. Зараз з інсультом тут близько 130 пацієнтів. Деякі з них згадують той день, коли у них стався інсульт: «Моя співробітниця зауважила, що в мене чомусь перекошене обличчя. І цей час я зауважив також, що з правою рукою і з правою ногою щось, і з мовою». Інша пацієнтка додає: «Я ще в той день робила операцію, бо я сама лікар. Я робила кесарів розтин і думаю, Слава Богу, що його не впустила».

«Останнім часом вікові межі інсульту розширилися. Раніше до нас поступали переважно люди старшого віку, а зараз у нас наймолодшій пацієнтці 19 років. Вона лежить. Це є студентка, яка в бібліотеці отримала крововилив під час занять. Найстаршому – поза 90. Середній вік – це 50-60 років», – розповіла завідувачка відділення судинної нейрохірургії і неврології лікарні швидкої допомоги Наталія Прокопенко.

Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу. Існують два різновиди: геморагічний – спричинений розривом мозкової судини та ішемічний, коли артерія, що постачає кров у мозок, закупорюється тромбом або спазмується. Тут існує поняття «золотого вікна» – дуже важливо якнайшвидше надати правильну медичну допомогу. Не більше, ніж за 3-4 години від появи симптомів.

Смертність від інсульту, кажуть медики, в топі навіть у час пандемії. До того ж Cоvid-19 також викликає утворення тромбів.

«Cоvid також дає порушення згортання крові. І тут починаються такі автоімунні процеси, коли організм сам себе починає зжирати, зсередини. Якщо людина має цукор, якщо вона має якісь проблеми зі згортанням крові, то Cоvid, і це однозначно, доб'є. 100% знаємо, що це буде тромбування», – пояснив керівник Центру нейрохірургії та неврології Лікарні швидкої допомоги Андрій Токарський.

Приймати ургентних пацієнтів з інсультом уже готова 8-а міська лікарня. Медики закладу вже пройшли відповідне міжнародне навчання ANGELS. Окрім того, тут працює комп'ютерний томограф, завершують облаштування ангіографічної операційної. Розробили й необхідні протоколи.

«Перш за все, це затверджений маршрут пацієнта, який показує похвилинно, покроково роботу кожного працівника установи, з моменту надходження вхідного дзвінка до екстреної медичної допомоги. Крок за кроком було відпрацьовано роботу всіх супутніх суміжних служб, які надають медичну допомогу такому типу пацієнтів», – пояснив медичний директор 8-ї міської лікарні Максим Павлов.

Восьма лікарня розташована у південно-східній частині міста, й охоплює близько 600 тисяч мешканців Львівської громади. Якщо б тут приймали ургентних хворих з інсультом, це б економило життєво дорогий час.

«Лікарня повинна мати ліцензію, яку вона має, лікарня повинна мати договір з НСЗУ, контракт, ми його маємо. І плюс, має бути розпорядження начальника обласного департаменту охорони здоров'я по доставленню швидкою допомогою пацієнтів по принципу територіальності», – розповів генеральний директор 8-ї міської лікарні Василь Трунквальтер.

В обласному управлінні охорони здоров'я кажуть: розпорядження приймати ургентних пацієнтів з інсультом ще не видали, бо 8 лікарня зараз є ковідною.

«Цей заклад буде включений в роботу наказом департаменту. Станом на зараз, такого наказу немає. Однозначно, після стабілізації ситуації, повернення до нормального режиму роботи, за умови підписання цим закладом договору з НСЗУ на 22 рік, бо ми не знаємо, коли ми зможемо повернутися до попереднього темпу роботи, ми включимо в роботу цю лікарню», – запевнив директор обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

А тим часом, медики застерігають: якщо людина спостерігає у себе чи своїх рідних раптове порушення мови, асиметрію обличчя, нудоту, втрату рівноваги, слабкість зору, оніміння кінцівок, треба одразу викликати швидку.

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