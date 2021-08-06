На час дощу вболівальники спостерігатимуть за Олімпіадою всередині Ратуші

Через несприятливі погодні умови львівську фан-зону для вболівання за Олімпійськими іграми перенесли у велику сесійну залу Львівської міської ради.

Як пояснили ZAXID.NET у мерії, вранці фан-зона була ще у дворику Ратуші, але коли почався дощ, вболівальників запросили у сесійну залу. Доки там відбуватиметься колективний перегляд змагань, невідомо – все залежатиме від погоди.

«Звісно, що у дворику Ратуші атмосфера значно масштабніша, але через дощ ми екстрено перенесли фан-зону в сесійну залу. Гляньте на дітей, на дорослих – всі щасливі, палко вболівають за нашого Станіслава Горуну. Ми будемо розглядати різні варіанти, але переконаний, що фан-зона буде функціонувати й надалі. Фан-зона стане традиційною складовою всіх великих змагань, щоб ми могли вболівати за українців, адже вони точно там відчувають нашу підтримку», – наголосив мер Львова Андрій Садовий, який також прийшов повболівати.

Нагадаємо, фан-зона працює у дворику Ратуші впродовж проведення Олімпіади – з 23 липня до 8 серпня. Вхід у Lviv Olympic Space є безкоштовним для всіх. Наразі на Олімпіаді в Токіо Україна здобула 13 медалей. Сьогодні за медаль змагається львівський каратист Станіслав Горуна.