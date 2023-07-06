Для того, щоб стримати контрнаступ ЗСУ, Росія передислокувала на територію України підрозділи, які зазвичай несуть службу на значній відстані від українських кордонів. Цим російське командування порушило сформовану національну безпекову стратегію Росії. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що Росія стягнула військові формування з усієї країни для протидії контрнаступу України.

«Військові формування, стягнуті з усієї Росії, нині несуть основний тягар контрнаступу України. У Запорізькій області 58-а загальновійськова армія обороняє сильно укріплені рубежі; зазвичай вона захищає неспокійний Кавказький регіон Росії», – йдеться у повідомленні.

При цьому в районі Великої Новосілки Донецької області фронт тримають 5-а загальновійськова армія та морська піхота – вони зазвичай базуються за 7 тис. кілометрів як противага «китайської могутності».

Окрім того, навколо Бахмута російська оборона на цей час в основному сформована навколо повітрянодесантних полків, зазвичай дислокованих на заході Росії, які мають діяти як елітні сили швидкого реагування у разі напруженості у відносинах з НАТО.

«Те, як Росія приймає ризики по всій Євразії, підкреслює, як війна порушила сформовану національну стратегію Росії», – переконані у британській розвідці.