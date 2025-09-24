За понад три роки повномасштабної війни в Україні зупинили майже 20 тисяч кримінальних проваджень через мобілізацію обвинувачених. При цьому темпи ухвалення рішень про зупинення кримінальних справ у 2025 році зросли на 25%. Відповідний аналіз реєстру судових рішень провели журналісти NGL.media.

Зазначається, що станом на вересень 2025 року загалом зупинили 19671 кримінальне провадження, серед них за цей рік – 4724 справи. Для порівняння за 2024 рік через мобілізацію обвинувачених закрили 5441 провадження.

Додамо, що мобілізація підозрюваного на етапі судового розгляду не заборонена. Стаття 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» містить перелік підстав відстрочки від призову. Серед них відсутня підстава не бути мобілізованими для тих, хто має статус обвинуваченого у кримінальному провадженні чи мають судимість.

Крім цього, стаття 355 Кримінально-процесуального кодексу передбачає можливість зупинити судове провадження через мобілізацію в особливий період. Таким періодом із лютого 2022 року є воєнний стан. Така лазівка в законі зʼявилась завдяки ухваленому 4 квітня 2022 року закону, яким внесли зміни до ст. 355 КПК. Ця стаття передбачає, що якщо обвинувачений не зʼявився в суд через призов для проходження військової служби, то в такому випадку суд зупиняє провадження до його демобілізації.

Детальніше про те, хто та як користується цією лазівкою в законі, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Узяв хабар, отримав підозру, мобілізувався».