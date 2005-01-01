Через негоду в Нью-Йорку оголосили режим надзвичайної ситуації 

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо оголосив надзвичайний стан для південної частини штату через сильні снігопади і попередив жителів про погіршення погодних умов.

«Я оголошую режим надзвичайного стану на Лонг-Айленді, в Уестчестері і Нью-Йорку через екстремальні погодні умови», - написав він у Twitter.

Він попросив жителів штату утриматися від поїздок на автомобілі.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо також повідомив про надзвичайну ситуацію в місті.

«Сніг випадає на рівні 2,5-5 см на годину. Всього, за нашими оцінками, випаде від 15 до 25 см, але в деяких місцях до вечора, коли снігопад припиниться, може набратися і більше», - написав він Twitter.

Міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді і аеропорт Нью-Йорка Ла-Гуардія тимчасово призупинили свою роботу через негоду. Прес-служби аеропортів рекомендують пасажирам відстежувати інформацію про відновлення польотів у авіакомпаній.

Згідно з даними Національної метеорологічної служби, шторм рухається в сторону півночі і буде супроводжуватися холодним повітрям.