Через негоду в Україні знеструмлені 763 населених пункти

У четвер, 18 січня, станом на 21:00 в Україні через негоду без електропостачання залишаються 763 населених пункти, розташовані у 8 областях, повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією надзвичайників, у Черкаській та Чернігівській областях тривають сильні снігопади, у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Сумській областях та у самому Києві – помірний сніг. Крім того, сніг з дощем спостерігаються у Кіровоградській, Одеській та Полтавській областях, а в Миколаївській та Херсонській областях – дощі.

Рятувальники також зазначили, що частково обмежено рух вантажівок на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.

Окрім того, на території України розгорнуто понад 4 тисячі пунктів обігріву, у тому числі від ДСНС – 46 пунктів.

Зазначимо, що про суттєві ускладнення погодних умов в Україні синоптики попереджали завчасно.