На Львівщині через несправну піч згорів житловий будинок, загинула жінка
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У середу вранці, 17 січня, горів дерев’яний житловий будинок у селі Нестаничі Радехівської громади на Львівщині. У пожежі загинула 75-річна власниця будинку.
Як повідомили в ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 6:30 ранку в дерев’яному житловому будинку у селі Нестаничі на вул. Шевченка. На момент прибуття пожежників дах будинку був охоплений вогнем. Вогонь швидко поширювався дерев’яними конструкціями.
Пожежу гасили близько 1,5 години. Вогонь знищив дах та перекриття, газовий лічильник, електролічильник та речі домашнього вжитку. На місці пожежі виявили тіло 75-річної власниці. За даними рятувальників, імовірною причиною займання могло стати пічне опалення.
У результаті пожежі будинок згорів повністю, вдалося врятувати господарську будівлю
Для запобігання пожежам у ДСНС закликають дотримуватись заходів безпеки:
- слідкуйте, щоб камін чи пічка регулярно чистились від золи та нальоту. Це допомагає знизити ризик загоряння внутрішніх відкладень;
- використовуйте тільки пальне, яке призначене для каміна або пічки;
- переконайтеся, що приміщення, де встановлені камін або пічка, добре провітрюється;
- ніколи не залишайте розпалений камін або пічку без нагляду.