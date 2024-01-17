Вогонь повністю знищив дерев'яний житловий будинок

У середу вранці, 17 січня, горів дерев’яний житловий будинок у селі Нестаничі Радехівської громади на Львівщині. У пожежі загинула 75-річна власниця будинку.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 6:30 ранку в дерев’яному житловому будинку у селі Нестаничі на вул. Шевченка. На момент прибуття пожежників дах будинку був охоплений вогнем. Вогонь швидко поширювався дерев’яними конструкціями.

Пожежу гасили близько 1,5 години. Вогонь знищив дах та перекриття, газовий лічильник, електролічильник та речі домашнього вжитку. На місці пожежі виявили тіло 75-річної власниці. За даними рятувальників, імовірною причиною займання могло стати пічне опалення.

У результаті пожежі будинок згорів повністю, вдалося врятувати господарську будівлю

Для запобігання пожежам у ДСНС закликають дотримуватись заходів безпеки: