Аварія сталася на трасі сполученням Луцьк – Горохів

У понеділок, 9 вересня, в селі Городище Луцького району сталася потрійна ДТП. Попередньо причиною зіткнення легковиків була погана видимість на дорозі через густий дим, який піднявся внаслідок пожежі на полі.

«Аварія на трасі сполученням Луцьк – Горохів сталася близько 14:00. Унаслідок зіткнення трьох транспортних засобів: Skoda, Peugeot та Opel, травмувався 77-річний пасажир одного з автомобілів – житель Луцького району», – повідомили у поліції Волинської області.

За інформацією рятувальників, пожежа на полі в селі Городище виникла орієнтовно за годину до ДТП. Із невідомих причин загорілися суха трава та чагарники на площі 1,2 га.

«Рятувальники загасили полумʼя, а також допомогли деблокувалти потерпілого з пошкодженого авто та передати його медикам швидкої», – зазначили у ДСНС.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Волині Марина Балдич, слідчі наразі встановлюють, хто був винуватцем ДТП. Відомо, що за кермом автомобіля Skoda перебував 66-річний лучанин, водієм Peugeot був 55-річний житель села Мирне, а Opel – 23-річний житель села Квасів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає від 51 до 85 тис. грн штрафу, виправні роботи або обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.