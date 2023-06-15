Зокрема обшуки проходять у Рівному

Правоохоронці проводять масштабні обшуки по регіонах України, зокрема в мережі АЗС Motto. У четвер, 15 червня, проходять десятки обшуків, повідомило «УП» з посиланням на джерела у поліції.

За даними джерела, обшуки тривають через підпільне виробництво нафтопродуктів та їхній збут через заправки Motto. Правоохоронці працюють на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині та Житомирщині. Зокрема, проходять обшуки у Рівному.

«Обшуки також проходять за місцями мешкання фігурантів, в автомобілях, які належать та якими користуються фігуранти, в офісах підприємств, за адресою виробничих потужностей та автомобільної бази, а також в місцях збуту фальсифікованого пального», – повідомило видання.

У поліції заявили, що деталі обшуків оприлюднять згодом. Зазначимо, мережа Motto також працює на Львівщині та Волині. Чи відбудуться обшуки у цих областях, правоохоронці не повідомили.