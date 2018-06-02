Через провокації росіян штурмовики ЗСУ почали літати над Азовським узбережжям

На тлі блокування російським флотом та ФСБ українських суден в Азовському морі бойова авіація Повітряних сил ЗС України почала виконувати демонстраційні польоти на ділянці між окупованим Кримом та узбережжям Запорізької області. Про це пише «Новинарня».

Зокрема, громадський діяч та армійський волонтер Роман Синіцин розмістив у соцмережі відповідне відео польотів. На ньому зафільмовано, як бойовий літак ЗСУ на критично малій висоті баражує вздовж лінії пляжу.

«Азовське море. Кирилівка. Ніби вчора (1 червня – ред.). Штурмовик Су-25 ВПС України на гранично малій висоті робить екшн», – прокоментував блогер.

У коментарі УНН представник прес-служби Повітряних Сил Збройних сил України Дмитро Струтинський повідомив, що штурмовий літак Су-25 брав участь у військових тренуваннях та відпрацьовував вправи.

Також місцеві мешканці у соцмережах повідомляють про інший літак — АН-26, котрий також патрулював узбережжя.

Кирилівка – селище міського типу Якимівського району Запорізької області, розташоване на узбережжі Азовського моря, на захід від коси Арабатська Стрілка (Крим).

Як відомо, Прикордонні війська ФСБ РФ почали затримувати українські судна й навіть катери з рибалками в Азовському морі після відкриття Кримського мосту й арешту силовиками України судна «Норд» із Керчі під прапором Росії.

Зокрема, росіяни оголосили в розшук українських прикордонників, які затримали «Норд».