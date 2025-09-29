Через займання речей у квартирі на Левандівці загинула жінка та її кіт
Жінку врятувати не вдалося
Внаслідок пожежі у львівській квартирі загинула власниця та її кіт. Займання виникло у понеділок, 29 вересня, близько 15:00 в квартирі на шостому поверсі десятиповерхового житлового будинку на вул. Низинній на Левандівці.
«Горіли речі домашнього вжитку. Внаслідок пожежі загинула власниця 1943 року народження та кіт», – повідомили у ДСНС Львівщини.
Рятувальники оперативно загасили пожежу. Причину займання встановлять фахівці.
