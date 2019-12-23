Як уникнути черг на кордоні

Напередодні зимових свят на українсько-польському кордоні традиційно утворюються багатокілометрові черги на в’їзд та виїзд з України. Це повторюється з року в рік. ZAXID.NET поговорив з старшим офіцером відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Віталієм Нікітовим та пояснює, коли саме у святковий період варто очікувати найбільших черг та як їх уникнути.

Чому у період свят на кордоні збільшуються черги?

Насамперед тому, що додому вертаються українські заробітчани та студенти, що вчаться за кордоном. Усі наші західні сусіди святкують Різдво 25 грудня, тому уся ділова активність там згасає до Нового року. Також перед святами українці часто їздять купувати подарунки, чи продукти в Польщу, бо там дешевше. Тому у цей період на польсько-українському кордоні виникають великі черги на в’їзд в Україну.

Коли саме?

Піковий період черг на в'їзд в Україну припадає перед католицьким Різдвом (25 грудня) і аж до 28-29 грудня, потім черги поступово зменшуватимуться.

А на виїзд з України?

До Нового року черги на виїзд з України не є критичними, одночасно до одного пункту пропуску може стояти від кількох десятків до двох сотень авто (1-4 години для перетину кордону). Найбільші черги на виїзд з України будуть 8-9 січня, після Різдва, коли люди повертатимуться за кордон.

Де найбільші черги?

У найбільш піковий період одночасно у черзі до пункту пропуску може стояти близько тисячі автомобілів, тоді час очікування може розтягнутися і до 20-24 годин. У святковий період простояти у великих чергах можна у таких пунктах пропуску: «Краковець – Корчова», «Шегині – Медика», «Рава-Руська – Гребенне» та «Грушів – Будомєж».

Наприклад, у пункті пропуску у Краковці прикордонники оформляють близько 40-50 авто/год на виїзд з України, якщо говорити про в’їзд в Україну ця цифра може становити 70-110 авто/год. Тобто, якщо у черзі на в’їзд в Україну у цьому пункті пропуску стоїть 800 авто, то час очікування становитиме не менше 8 годин.

Менше навантаження йде на пункти пропуску «Угринів – Долгобичув», «Устилуг – Зосін» та «Ягодин – Дорогуськ».

Коли краще перетинати кордон?

Зазвичай люди намагаються перетнути кордон вранці, щоб ввечері повернутись в Україну. Тому вранці черги на виїзд з України більші. Хоча, за даними прикордонників, у пікові періоди це не має великого значення. Черги на кордоні спостерігаються, як вранці, так і ввечері, і ситуацію постійно треба моніторити.

Як це зробити?

Відстежити черги на кордоні перед пунктами пропуску з української сторони можна на сайті ДПСУ, подивившись на камери відеоспостереження. Також інформацію про розмір автомобільної черги кожні три години публікують на сторінці Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook. Однак тут можна відстежити лише черги на виїзд з України.

Прикордонники рекомендують завантажити мобільний додаток «Камери кордону» (App Store, Play Market), щоб відстежувати інформацію про завантаженість пунктів пропуску, як з української, так і з польської сторони. У цьому додатку вказані також контакти чергових з усіх пунктів пропуску, яким ви можете зателефонувати, щоб дізнатись оперативну інформацію про черги.

Інформацію щодо черг на в’їзді в Україну можна знайти тут.

Також у Facebook є кілька груп, де люди пишуть про ситуацію з чергами на українсько-польському кордоні. Наприклад, «Granica/Кордон PL – UA», «POLSKA-UKRAINA tranzyt», «Що там на кордоні», «Українці у Польщі».

Є ще якісь способи уникнути черг?

У святковий період ви можете перетнути кордон без черг лише скориставшись поїздом, коли паспортний контроль відбувається під час руху потяга.