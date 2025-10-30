У Чернівцях чоловік побив дівчинку після слова «Путін» на його адресу
Чоловіку причулося, що дитина обізвала його ім'ям російського диктатора
Суд оштрафував жителя Чернівців за те, що він побив на вулиці незнайому малолітню дівчинку. Підсудний свою провину визнав частково і зазначив, що діти не давали йому пройти, а одна дівчинка сказала, що він нібито схожий на Путіна. Через це він не стримався і вдарив її по голові. У вироку не вказано точний вік постраждалої, однак, відповідно до закону, малолітньою вважається людина, яка не досягла 14 років.
Як йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівці від 20 жовтня, інцидент стався приблизно о 15:00 20 липня 2025 року біля під’їзду одного з житлових будинків. Обвинувачений Ігор Кучеряєв, проходячи повз компанію неповнолітніх, схопив дитину за волосся та штовхнув, а тоді вдарив долонею по обличчю.
У суді обвинувачений лише частково визнав свою провину. За його словами, конфлікт виник, коли він проходив повз компанію неповнолітніх, які галасували й нібито щось випивали. Чоловік не міг між ними пройти, зробив зауваження, а потім взяв потерпілу за лікоть та відвів у сторону. У цей час молоді люди почали кричати, а дівчинку він ударив після слова «Путін» на його адресу.
Постраждала під час судового засідання заперечила, що називала чоловіка Путіним. Водночас підтвердила, що була в компанії однолітків, коли між ними та обвинуваченим виникла суперечка. Вона додала, що чоловік схопив її за волосся і штовхнув, після чого завдав удару в щелепу та вухо.
Суд дійшов висновку, що вина Ігоря Кучеряєва підтверджується не лише свідченнями потерпілої, але й також відеозаписом з місця події. Суд визнав чернівчанина винним і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 510 грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.