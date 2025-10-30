Суд оштрафував жителя Чернівців за те, що він побив на вулиці незнайому малолітню дівчинку. Підсудний свою провину визнав частково і зазначив, що діти не давали йому пройти, а одна дівчинка сказала, що він нібито схожий на Путіна. Через це він не стримався і вдарив її по голові. У вироку не вказано точний вік постраждалої, однак, відповідно до закону, малолітньою вважається людина, яка не досягла 14 років.

Як йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівці від 20 жовтня, інцидент стався приблизно о 15:00 20 липня 2025 року біля під’їзду одного з житлових будинків. Обвинувачений Ігор Кучеряєв, проходячи повз компанію неповнолітніх, схопив дитину за волосся та штовхнув, а тоді вдарив долонею по обличчю.

У суді обвинувачений лише частково визнав свою провину. За його словами, конфлікт виник, коли він проходив повз компанію неповнолітніх, які галасували й нібито щось випивали. Чоловік не міг між ними пройти, зробив зауваження, а потім взяв потерпілу за лікоть та відвів у сторону. У цей час молоді люди почали кричати, а дівчинку він ударив після слова «Путін» на його адресу.

Постраждала під час судового засідання заперечила, що називала чоловіка Путіним. Водночас підтвердила, що була в компанії однолітків, коли між ними та обвинуваченим виникла суперечка. Вона додала, що чоловік схопив її за волосся і штовхнув, після чого завдав удару в щелепу та вухо.

Суд дійшов висновку, що вина Ігоря Кучеряєва підтверджується не лише свідченнями потерпілої, але й також відеозаписом з місця події. Суд визнав чернівчанина винним і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 510 грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.