В Чернівцях управління освіти вже оприлюднило дати проведення осінніх канікул в навчальних закладах міста. Відпочинок в середніх навчальних закладах для школярів розпочнеться з 26 жовтня і триватиме по 3 листопада 2024 року.

На раді директорів шкіл погодили, що осінні канікули відбуватимуться в усіх школах одночасно в останній тиждень жовтня – з 26 жовтня до 3 листопада. Діти матимуть 9 повноцінних днів, щоб відпочити від навчання.

Єдиний заклад в Чернівцях, який не матиме цього року осінніх канікул, – це Чернівецький військово-спортивний ліцей. Однак в управлінні освіти зазначили, що учні цього закладу відпочиватимуть довше на зимових канікулах майже на тиждень.