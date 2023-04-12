Патрульні схопили чоловіка в момент, коли той збирався стрибнути в річку

У Чернівцях патрульні поліцейські врятували чоловіка, який намагався скоїти самогубство. Місцевий мешканець сидів на поручнях моста через річку Прут і збирався стрибнути вниз. У якийсь момент один з поліцейських відволік чоловік, а інший – схопив його і витягнув на міст. Після інциденту чоловіка передали медикам.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, випадок стався у вівторок, 11 квітня, близько 12:00. Патрульні поліцейські помітили на мосту через річку Прут чоловіка, який сидів на поручнях, маючи намір стрибнути вниз.

«Поліцейські зрозуміли, що діяти потрібно максимально акуратно і швидко, адже найголовніше — людське життя, яке було в небезпеці. Чоловік на діалог не йшов, але згодом інспекторам вдалося відволікти громадянина, вхопити його та силою повернути на міст», – йдеться у повідомленні.

Врятованого чоловіка передали медикам. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.