Сирійці планували доїхати у вантажівці до Німеччини

У Чернівецькій області, на кордоні з Румунією, у вантажівці зі скляними листами виявили трьох громадян Сирії, які намагалися нелегально перетнути кордон. Після затримання сирійці розповіли прикордонникам, що залізли у вантажівку ще у Болгарії, проїхали у причепі три дні та планували добратися до Німеччини, проте вантажівка довезла їх до України. Серед нелегалів був один неповнолітній. На усіх затриманих склали протоколи за спробу пробратися закордон, а потім передали румунським прикордонникам.

Як у п'ятницю, 9 вересня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався на пункті пропуску «Порубне». Вантажівка DAF везла скляні листи з Туреччини до України.

«Під час перевірки спрацювала службова собака прикордонників Зума, відтак правоохоронці провели сканування вантажівки: у причепі виявили трьох чоловіків без документів, один з яких був неповнолітнім», — йдеться у повідомленні прикордонників.

Затримані зізналися, що залізли у фуру на території Болгарії та планували доїхати до Німеччини. У вантажівці сирійці їхали до України три доби. Нелегальних мігрантів прикордонники нагодували та їм дали можливість відпочити. Однак, на усіх затриманих склали протоколи за спробу нелегального перетину кордону та передали румунським прикордонникам в порядку реадмісії.