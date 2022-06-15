Суд зобов’язав компанію «Чернівцігаз Збут» повернути університету понад 1 млн грн коштів, які навчальний заклад сплатив за газ. Як зазначається у матеріалах справи, постачальник безпідставно підвищив ціну після укладення основного договору з університетом.

Як у середу, 15 червня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, компанія «Чернівцігаз Збут» має повернути Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича понад 1 млн грн безпідставно освоєних бюджетних коштів.

За даними слідства, у лютому 2019 року ТОВ «Чернівцігаз Збут» виграло тендер на постачання Чернівецькому університету понад 816 тис. кубічних метрів природного газу на суму понад 6 млн грн.

«Через 7 днів після укладення відповідного договору сторони розпочали укладати додаткові угоди, згідно з якими ціну на газ було збільшено. Внаслідок вказаних порушень було безпідставно виплачено понад 1 млн грн бюджетних коштів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Господарський суд Чернівецької області задовольнив позовні вимоги прокуратури у повному обсязі та зобов’язав ТОВ «Чернівцігаз Збут» повернути університету усю суму переплати за газ.

Зазначимо, за кілька місяців до укладення договору на газопостачання, у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича скасували заняття через відключення газу в усіх приміщеннях. «Чернівцігаз» тоді пояснив таке рішення тим, що університет не надав підтвердження обсягів споживання газу на грудень. В університеті заявляли, що ситуація виникла не з вини навчального закладу та уточнювали, що готові змінити постачальника, якщо проблему з газом не вирішать за кілька днів.