У Чернівці мають поставити 1650 тонн технічної солі

Чернівецьке комунальне підприємство ШЕУ замовило 1650 тонн технічної солі для посипання доріг по 3697 грн за тонну. Це дорожче, ніж у всіх останніх великих закупівлях дорожньої солі по Україні. Про це повідомило розслідувальне медіа «Наші гроші», у пʼятницю, 23 січня.

Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство (ШЕУ) 13 січня підписало договір із ТОВ «Торгова соляна компанія» на поставку 1650 тонн технічної солі для доріг на суму 6,10 млн грн. Сіль мають поставити протягом трьох днів після заявки, а оплату здійснять лише через три місяці.

Закупівля відбулась за процедурою запиту цінових пропозицій. На тендері ще дві компанії пропонували трохи нижчу ціну: ПП «Віктор-Ком Імпекс» – 3540 грн за тонну, ТОВ «Альянс будівельників України» – 3660 грн за тонну. Однак вони відмовились підписувати договори за умовами тендеру. Ще один конкурент – ТОВ «Зіо-Спорт» – пропонувало 3 708 грн за тонну, але його пропозицію відхилили.

«Наші гроші» зазначають, що за аналізом найбільших закупівель дорожньої солі в Україні від початку осені 2025 року до 12 січня 2026 року показав, що ціна у Чернівцях рекордна. Найдорожчою раніше була 3680 грн за тонну в Мукачеві. «Чернівецький облавтодор» у жовтні купував сіль по 2940 грн за тонну, тобто на 20% дешевше за теперішню закупівлю міських комунальників.

З 2025 року Чернівецьким ШЕУ керує Віталій Деснега. Раніше він працював головним інженером підприємства, а до цього мав досвід дорожніх робіт у приватних компаніях «ПБС», «Західдобробуд» та «Шляхово-будівельне управління №60».

ТОВ «Торгова соляна компанія» заснована у вересні 2022 року в Тячеві на Закарпатті. Власниками компанії є Юрій Русалов, Олександр Панченко, Іван Анастасов та Юлія Калашникова. З 2023 року фірма отримала державних підрядів на загальну суму 24,55 млн грн.