У чеському ресторані офіціант навмисне увімкнув гімн Росії після того, як туди зайшли пообідати жінки з України. Про інцидент повідомила українка Олеся Кошілка у TikTok. На її допис звернула увагу «Українська правда».

Українка розповіла, що разом з подругою зайшла до закладу CottonClub Brandýs у місті Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав. За її словами, коли офіціанти почули, що жінки з України, то увімкнули гімн країни-агресора і звук сирени.

«Ми сіли за столик і я попросила пароль від Wi-Fi. Скоріше за все, офіціант почув акцент та посміявся, сказавши, що інтернет є тільки російський. Ми не звернули увагу і чекали своє замовлення. Через 5 хвилин вони включили гімн Росії. Ми зайшли всередину і спитали: "Це гімн Росії?", на що нам відповіли "так". Я сказала, що українка. Нам відповіли: "І цо?", посміялись та ввімкнули звук сирени», – написала жінка у TikTok та опублікувала відеодоказ.

За її словами, після скандалу власник ресторану особисто зв’язався з українськими відвідувачками, перепросив за поведінку офіціанта-кривдника та повідомив, що його вже звільнили. Окремо заклад опублікував вибачення у соцмережах.

«Від імені керівництва CottonClub Brandýs ми хочемо повідомити, що не згодні з політичними поглядами наших співробітників і відмежовуємося від них. Після вчорашнього інциденту в нашому ресторані керівництво компанії вирішило звільнити ініціатора, тож він більше не є нашим співробітником. Ми також не згодні з порушенням прав і свобод людини, яке відбувається проти України», – йдеться на Facebook-сторінці CottonClub Brandýs.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел зустрівся з українською школяркою, яку цькували чеські однокласники.