Чи можна котам давати виноград?

Котів не рекомендується годувати виноградом. Хоча небезпека винограду для собак вивчена набагато краще, є повідомлення про випадки, коли коти сильно хворіли після вживання винограду.

Вчені досі намагаються з’ясувати, яка саме речовина в цьому фрукті становить ризик для котів, але навіть якщо ми не знаємо точно, як саме діє токсичність, краще припустити, що виноград отруйний для котів, і виключити цей фрукт з раціону вашого кота.

Чому виноград шкідливий для котів?

По-перше, є кілька причин, чому взагалі не варто годувати котів солодкими фруктами. Коти є м'ясоїдами, а це означає, що їхній раціон повинен складатися переважно з м'ясного білка. Крім того, у котів відсутні рецептори солодкого смаку, а це означає, що вони не оцінять фрукти так, як ми. Отже, виноград буде дивним доповненням до котячого раціону, а також зайвим ризиком, зважаючи на те, наскільки небезпечним є цей невеликий фрукт для собак.

Існують певні докази того, що виноград може бути токсичним і для котів. Деякі коти страждали від розладів шлунково-кишкового тракту після вживання цього фрукта, а також повідомлялося про більш серйозні проблеми, такі як ниркова недостатність. Ниркова недостатність є причиною того, чому виноград настільки небезпечний для собак, і цей стан потенційно може становити загрозу для життя. Ось чому так важливо повністю уникати годування виноградом вашого улюбленця.

Ще одна причина тримати виноград якомога далі від цікавих котів полягає в тому, що цей фрукт може становити потенційну небезпеку задушення, особливо якщо він містить насіння.

Які ознаки отруєння виноградом у котів?

Якщо ви помітили що кіт з’їв виноград, варто пильно стежити за ним протягом наступних 24 годин і звертати увагу на будь-які незвичайні симптоми.

Ось ознаки, які можуть свідчити про те, що ваш кіт страждає від наслідків отруєння виноградом:

Блювота. Млявість. Діарея. Біль у животі. Зниження апетиту. Надмірна спрага.

Якщо ви помітили будь-яку з цих ознак, обов’язково негайно зателефонуйте ветеринару. Причину, чому так важливо діяти швидко, полягає в тому, що ці симптоми можуть свідчити про ниркову недостатність. І оскільки це дуже серйозний стан, важливо звернутися за професійною допомогою, щойно з’являться перші симптоми отруєння.