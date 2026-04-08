Смаколик чи серйозна небезпека для здоровʼя: чи варто ділитися виноградом із котом
Деякі продукти, безпечні для людей, можуть становити загрозу для домашніх тварин. Виноград – один із таких прикладів. Purina розповідає, чому не слід давати виноград коту.
Чи можна котам давати виноград?
Котів не рекомендується годувати виноградом. Хоча небезпека винограду для собак вивчена набагато краще, є повідомлення про випадки, коли коти сильно хворіли після вживання винограду.
Вчені досі намагаються з’ясувати, яка саме речовина в цьому фрукті становить ризик для котів, але навіть якщо ми не знаємо точно, як саме діє токсичність, краще припустити, що виноград отруйний для котів, і виключити цей фрукт з раціону вашого кота.
Чому виноград шкідливий для котів?
По-перше, є кілька причин, чому взагалі не варто годувати котів солодкими фруктами. Коти є м'ясоїдами, а це означає, що їхній раціон повинен складатися переважно з м'ясного білка. Крім того, у котів відсутні рецептори солодкого смаку, а це означає, що вони не оцінять фрукти так, як ми. Отже, виноград буде дивним доповненням до котячого раціону, а також зайвим ризиком, зважаючи на те, наскільки небезпечним є цей невеликий фрукт для собак.
Існують певні докази того, що виноград може бути токсичним і для котів. Деякі коти страждали від розладів шлунково-кишкового тракту після вживання цього фрукта, а також повідомлялося про більш серйозні проблеми, такі як ниркова недостатність. Ниркова недостатність є причиною того, чому виноград настільки небезпечний для собак, і цей стан потенційно може становити загрозу для життя. Ось чому так важливо повністю уникати годування виноградом вашого улюбленця.
Ще одна причина тримати виноград якомога далі від цікавих котів полягає в тому, що цей фрукт може становити потенційну небезпеку задушення, особливо якщо він містить насіння.
Які ознаки отруєння виноградом у котів?
Якщо ви помітили що кіт з’їв виноград, варто пильно стежити за ним протягом наступних 24 годин і звертати увагу на будь-які незвичайні симптоми.
Ось ознаки, які можуть свідчити про те, що ваш кіт страждає від наслідків отруєння виноградом:
- Блювота.
- Млявість.
- Діарея.
- Біль у животі.
- Зниження апетиту.
- Надмірна спрага.
Якщо ви помітили будь-яку з цих ознак, обов’язково негайно зателефонуйте ветеринару. Причину, чому так важливо діяти швидко, полягає в тому, що ці симптоми можуть свідчити про ниркову недостатність. І оскільки це дуже серйозний стан, важливо звернутися за професійною допомогою, щойно з’являться перші симптоми отруєння.