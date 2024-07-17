16 липня завершився термін оновлення військово-облікових даних для всіх військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років. Після цього ТЦК зможе штрафувати порушників, а поліція – перевіряти наявність документів на вулиці.

ZAXID.NET пояснює, чи розширяться повноваження ТЦК і поліції після 16 липня.

Як змінились повноваження ТЦК і поліції

Ще із запровадженням нового закону про мобілізацію з 18 травня працівники ТЦК і поліції отримали ширші повноваження, що стосуються перевірки та оповіщення військовозобовʼязаних. Безпосередньо з 17 липня їхні повноваження не змінилися.

З 18 травня поліцейські спільно з представниками ТЦК та СП можуть займатися оповіщенням військовозобов'язаних, при цьому самостійно вручати повістки поліцейські не мають права. Також працівники поліції (разом із представниками ТЦК та СП та Держприкордонслужби) можуть вимагати предʼявлення військово-облікового документа в чоловіків віком від 18 до 60 років.

Чи може поліція затримувати порушників закону про мобілізацію

У Міноборони пояснили, що після 17 липня поліцейські зможуть затримувати військовозобов'язаних, які не оновили дані з 18 травня по 16 липня 2024 року. Їх можуть затримати під час вчинення іншого правопорушення і якщо зʼясується, що вони не оновили дані, їх доправлятимуть у ТЦК і СП, де працівники ТЦК зможуть скласти на порушника адмінпротокол.