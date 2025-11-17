Проте не всі розуміють, чи справді подобаються собакам ваші поцілунки

Багато власників собак люблять цілувати своїх улюбленців, намагаючись так показати свою любов. Проте не всі розуміють, чи справді подобаються собакам ваші поцілунки. Daily Paws розповідає, чому подобається собакам, коли їх цілують.

Чи подобається собакам, коли їх цілують?

Перше, що потрібно знати, це те чи розуміють собаки поцілунки людей. І виявляється, що хоча собаки досить добре розпізнають людські емоції, вони інстинктивно не знають, що таке поцілунки.

Емі Шоджай, сертифікована спеціалістка з поведінки тварин, розповідає, що деяким собакам поцілунки подобаються, якщо їх навчити. Однак, якщо собака не знає, що ви робите, це може викликати стрес або розгубленість.

«Люди, які цілують їх, можуть потенційно надсилати суперечливі сигнали», – каже Шоджай.

Собаки, як правило, підходять до інших собак не прямо, а з боку. Тому собака може бути збентеженим, раптово побачивши, як до нього наближається людське обличчя. А деякі собаки можуть сприймати це як загрозу, і можуть відчувати необхідність захищатися, гарчати або кусати.

«Якщо собака навчився приймати поцілунки в маківку, то це норма. Але для собаки, який вам не знайомий, я б знайшла інші, більш відповідні способи проявити свою любов», – каже Шоджай.

Як показати собаці, що ви його любите?

Існує багато способів виявити прихильність до вашого собаки, окрім поцілунків чи обіймів.

«Грайтеся зі своїм собакою. Спостерігайте, які ігри йому подобаються і дайте йому те, що він хоче», – розповідає Шоджай.

Спільні фізичні вправи також чудово зміцнюють зв’язок, тому беріть собаку на прогулянку або в похід та дозвольте йому досліджувати світ. Деякі собаки навіть є гарними компаньйонами для бігу. Ви також можете спробувати навчити свого собаку кільком цікавим трюкам. Ці дресирування з ласощами можуть бути справді приємними для собак та зміцнять ваш зв’язок.