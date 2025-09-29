Водії електросамокатів часто недотримуються правил руху

Після інциденту в Івано-Франківську, де велосипедист збив 6-річного хлопчика, міська влада 12 вересня заборонила рух електросамокатів і сігвеїв у центральній частині. Це рішення стало причиною дискусій також серед львів’ян.

У фейсбук-групі «Гаряча лінія міста Львова» користувач із нікнеймом «Марʼян Lviv» запропонував обмежити рух електросамокатів у центрі. Лише за добу публікація зібрала понад 400 вподобань та більш ніж 140 коментарів. Значна частина учасників обговорення підтримала ідею заборони електротранспорту в центрі Львова, наголошуючи на небезпеці у пішохідних зонах та на площах.

ZAXID.NET вирішив спитати думку львівʼян щодо обмеження руху електросамокатів і сігвеїв у центральній частині міста.