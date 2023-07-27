Голова правління компанії Роман Калагурський

28 червня АТ «Львівгаз» перейшло в управління групи НАК «Нафтогаз». Про зміни, нові виклики й масштабну модернізацію газорозподільної системи розповідає новий голова правління.

З червня 2023 року Львівгаз приєднався до Групи Нафтогаз. Як компанія функціонуватиме тепер?

Інтеграція до складу потужного державного драйвера для нас – це велика відповідальність. Спільна ціль – створення монолітної газорозподільної системи, яка безперебійно працює 24/7. І ми до цього будемо дотичні.

Відповідно зараз сфокусовані на аналізі та вдосконаленні всіх напрямків – технічних, фінансових, комунікаційних. Це необхідно для налагодження стабільної роботи та зручності клієнтів.

Чого очікувати клієнтам?

В центрі кожного рішення стоять жителі Львівщини. Тож усі процеси з оптимізації проходитимуть, не порушуючи їх комфорт.

Тариф на послуги розподілу газу, реквізити для оплати та особові рахунки клієнтів залишаються незмінними. Навпаки, ми вже розширюємо сервіс.

Перше – всім споживачам забезпечено доступ до сервісів Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» для швидкої передачі показань газових лічильників.

Друге – вдосконалено формат друкованої платіжки. Отримуєте не просто квитанцію, а ще й інформацію, як і куди передавати дані про обсяги фактично спожитого газу, щоб вони були враховані. Підкреслю важливість цього моменту, оскільки від цього залежить коректність нарахувань.

Третє – посилено взаємодію Контакт-центру. Всі ключові питання можна вирішити за допомогою дзвінка.

Також слід пам'ятати, що продовжують працювати Центри обслуговування клієнтів, куди можна прийти й отримати в особистого менеджера відповіді на усі свої запитання.

Щоб споживачам було зручно спілкуватись з компанією, ми використовуємо різні формати комунікації. Про ефективність цих платформ свідчать 450 тис. зібраних показників лічильника за червень місяць через зовнішні носії.

Які бачите виклики перед компанією у 2023 році та які маєте плани на цей рік?

Наразі зосереджуємося на завданнях, які потребують першочергової уваги. Одне з пріоритетних – працездатність газорозподільної системи області.

У цьому контексті варто говорити про прозорий розподіл газу, швидку процедуру приєднання до газових мереж, відновлення газопостачання, облік газу й виконання інвестиційної програми. Кожен з цих факторів впливає на енергетичну безпеку й добробут жителів Львівщини.

Маємо також пам’ятати, що якість роботи залежить від вмінь і компетенцій фахівців які працюють в галузі, тому значну увагу приділятимемо розвитку й навчанню своїх працівників. Основний капітал компанії – це люди.

Ви згадали про виконання інвестиційної програми. Це своєрідне домашнє завдання, яке потрібно виконати влітку, щоб якісно підготуватися до зимового періоду?

Виконання інвестиційної програми – це не лише підготовка до опалювального сезону. Ми на постійній основі модернізуємо газові мережі й впроваджуємо нові технологічні рішення. Таким чином закладаємо якісний фундамент на декілька років вперед.

Під управлінням держави зараз налагоджуємо ефективну роботу. Готуємось до результативного другого півріччя. Серед планів – забезпечити відповідність мереж поточним потребам споживачів. Саме тому виконання інвестиційної програми – це комплексний підхід до оптимізації та оновлення газорегулюючого обладнання: від газопроводів до лічильника. Слід враховувати той факт, що обсяг робіт постійно зростає через поступове зношення мереж.

Стосовно лічильників. Нещодавно набула чинності постанова, яка повертає обов’язкову періодичну повірку лічильників. Скільки це коштує і хто має за це платити?

Періодична повірка лічильника, зокрема демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування, пов'язані з повіркою, ремонт лічильників газу здійснюються коштом Львівгазу. Це прописано в структурі чинного тарифу, а також в окремому додатку до постанови НКРЕКП, що його затверджує. Тобто споживачі, розраховуючись за розподіл газу, сплачують і за повірку лічильників.

Зважаючи на відновлення вимоги обов’язкової періодичної повірки, закликаємо споживачів забезпечити безперешкодний доступ нашим фахівцям до пристроїв обліку газу. Зі своєї сторони гарантуємо максимальну швидку та ефективну комунікацію. Фахівці завчасно будуть попереджувати людей про проведення процедури повірки.

Ми сьогодні говорили про зміну системи управління компанією і створення нових сервісів для клієнтів. Скільки потрібно часу, аби реалізувати усі плани?

Процес трансформацій та змін завжди складний. Це точно не буде легкою прогулянкою. Але впевнений, що перші результати буде видно уже незабаром в розрізі мінімізації понаднормових витрат газу й покращення рівня обслуговування наших споживачів. Це надважливо, оскільки використання енергоресурсу має бути раціональним.

Одночасно маємо продовжувати долати нашій країні зовнішні виклики й допомагати Збройним силам України. Надійний економічний та енергетичний тил – це запорука успіхів на війні.