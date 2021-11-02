Вікторія Полюга бореться з важкою недугою

Працівники Львівської ОДА перерахують частину місячної зарплати у сумі 800 тис. грн для порятунку півторарічної львів’янки Вікторії Полюги зі спінальною м’язовою атрофією (СМА). На лікування дитини залишилося зібрати 4,2 млн грн.

«Частину жовтневої зарплати, а це – 800 тисяч гривень, працівники Львівської ОДА передадуть для лікування маленької Вікторії Полюги», – повідомив у вівторок, 2 листопада, голова ЛОДА Максим Козицький.

Станом на 2 листопада родичам дівчинки зі СМА вдалося зібрати 47,5 із необхідних майже 53 млн грн. Саме стільки коштує один укол, який може зупинити хворобу, що загрожує життю Вікторії. Враховуючи 800 тис. грн від ОДА, залишиться зібрати ще 4,2 млн грн.

Нагадаємо, збір грошей на порятунок Вікторії Полюги розпочався навесні цього року. У дівчинки рідкісне генетичне захворювання – спінальна м’язова атрофія (СМА). Ця недуга ослаблює тіло та забирає здатність тримати голову, ходити, а далі – ковтати та дихати. Дитині потрібен укол вартістю 55 млн грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal: yaroservice@gmail.com

Приватбанк

4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)

Ощадбанк

5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)

Monobank:

5375411404612058

UAH

Отримувач

Благодійний фонд Вікторія СМА

Код отримувача: 44233657

UA413052990000026007031019925

Назва банку: АТ КБ «Приватбанк»

USD Міжнародні перекази через GoFundMe

https://gofund.me/be58ad6d

EUR Міжнародні перекази через GoFundMe

https://gofund.me/bc0176d9

PLN https://www.siepomaga.pl/viktoria-sma

USD IBAN UA973052990000026201899325378

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

EUR IBAN: UA553052990000026207899325639

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR.