Гуманітарна координаторка ООН по Україні Деніз Браун після ракетного удару Росії по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області закликала «всі сторони» дотримуватися міжнародного гуманітарного права. МЗС України назвало такий заклик високої представниці ООН до «всіх сторін» відірваною від реальності.

У четвер, 25 серпня, гуманітарна координаторка ООН по Україні Деніз Браун після ракетного удару росіян по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області закликала «всі сторони» дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

«Я справді шокована ударами, які вчора вбили та поранили мирних жителів поблизу залізничної станції в Чаплиному, що у центральній Україні. Діти були вбиті під час цієї атаки, і вони померли в місцях, де вони сподівалися бути у безпеці, у своїх будинках або подорожуючи зі своїми родинами. Так, вони повинні були бути у безпеці, а вони не були», – йдеться у заяві координаторки, яку цитувала «Українська правда».

Також вона згадала про інтенсивні обстріли прифронтових міст, зокрема Нікополя та Зеленодольська на Дніпропетровщині.

«Усі без винятку сторони повинні поважати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом і постійно дбати про збереження цивільних осіб та цивільної інфраструктури, щоб вони були захищені, їхні будинки збережені, а основні послуги надавалися», – зазначила Деніз Браун.

Водночас як саме Україна порушила міжнародне гуманітарне право у момент, коли росіяни вдарили по Чаплиному, представниця ООН не уточнила.

У п’ятницю, 26 серпня, на суперечливу заяву представниці ООН відреагувало Міністерство закордонних справ України. Його речник Олег Ніколенко назвав такі заклики «відірваними від реальності».

Він нагадав, що міноборони держави-терориста публічно зізналося у скоєнні цього воєнного злочину (хоча й стверджувало, що там загинули не цивільні, а 200 українських військових, що нічим не підтверджується а, отже, не є правдою).

«Розраховуємо, що структури ООН, яким ми вдячні за організацію гуманітарного реагування, зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села», – зазначив Ніколенко і наголосив, що прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним.